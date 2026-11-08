Над 75% от кипърските гърци приемат федерално обединение на острова

Над три четвърти от кипърските гърци подкрепят или биха приели обединението на Кипър под формата на двузонална, двуобщностна федерация. Това показва проучване на Кипърския университет, цитирано от изданието "Сайпръс мейл".

За първи път готовността за приемане на федерално решение надхвърля тази за създаване на единна унитарна държава.

Според резултатите 75,3% от анкетираните подкрепят или биха се съгласили с федерално устройство, докато 70,3% приемат варианта за унитарна държава.

Запазването на сегашното положение е приемливо за 59,1% от участниците в проучването, а решение за две отделни държави биха приели 33,3%.

Данните включват както хората, които пряко подкрепят съответния вариант, така и тези, които биха го приели при необходимост.

Общо 92,4% от анкетираните определят настоящото разделение на острова като несправедливо, а 82,8% подкрепят предприемането на активни действия за възобновяване на мирните преговори.

Кипър остава разделен от 1974 г., когато турската армия навлиза в северната част на острова след преврат, целящ присъединяването му към Гърция.

През 1983 г. в северната част е обявена Севернокипърската турска република, която и до днес е призната единствено от Турция.

Последният мащабен кръг от преговори за обединение се проведе през 2017 г. в швейцарския курорт Кран Монтана, но завърши без споразумение.

Към момента Турция настоява за решение чрез създаването на две отделни държави, докато Република Кипър и Гърция продължават да подкрепят федералния модел.

Новото изследване показва, че въпреки продължаващото десетилетия разделение значителна част от кипърските гърци са готови да приемат компромисно решение за бъдещето на острова.