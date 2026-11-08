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Световната №1 се отказа от финалния турнир в женския тенис

Световната №1 се отказа от финалния турнир в женския тенис
БТА

Елена Рибакина обяви, че има нужда от по-дълга почивка

Най-добрата тенисистка през сезона Елена Рибакина се оттегли от участие във Финалите на WTA в Индиън Уелс. Часове преди началото на надпреварата в калифорнийската пустиня 27-годишната представителка на Казахстан обяви, че се отказва от защитата на титлата от 2025 г. по медицински причини.

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„Много съм натъжена да съобщя на всички мои фенове, че ми се налага да се оттегля от тазгодишните Финали на WTA. Изживях невероятен сезон, но тялото ми все още не е готово да се върна в игра. Ще прекарам известно време в почивка и възстановяване у дома, както и в подготовка за сезон 2027. Финалите са много специален турнир и желая късмет на всички участнички. Нямам търпение да се върна в Индиън Уелс през март", написа световната №1 в социалните мрежи.

Именно Рибакина като действаща шампионка трябваше да открие тазгодишното издание на заключителния турнир между осемте най-силни тенисистки през изминалата година. Организаторите обявиха, че мястото й в надпреварата ще бъде заето от украинката Марта Костюк, която е десета в световната ранглиста. Причината е, че №9 Ига Швьонтек обяви край на сезона си още на 20 октомври и се отдаде на ваканция и физическо възстановяване.

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