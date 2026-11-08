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Демерджиев: Да бъдеш полицай не е професия, а призвание

Демерджиев: Да бъдеш полицай не е професия, а призвание
БТА

Вътрешният министър поздрави служителите на МВР за професионалния им празник и подчерта, че ежедневно се изправят срещу престъпността, често с риск за живота си

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отправи послание към служителите на българската полиция по повод професионалния им празник - 8 ноември. В публикация във Фейсбук той подчерта, че работата на полицаите изисква не само професионална подготовка, но и смелост, отдаденост и готовност за поемане на риск.

Според Демерджиев полицейската служба не може да бъде разглеждана единствено като професия, тъй като е свързана с ежедневна отговорност към сигурността на гражданите.

"Днес ние не отбелязваме професионален празник, защото полицай не може да бъде професия - това не е длъжност, а е призвание“, пише вътрешният министър.

Той отбелязва, че служителите на реда ежедневно се изправят срещу престъпността и нерядко изпълняват задълженията си в ситуации, които застрашават живота им.

По думите му именно готовността да продължат работата си въпреки опасностите е сред най-важните качества на хората, избрали да служат в системата на МВР.

Демерджиев обръща внимание и на значението на 8 ноември, когато освен професионалния празник на българската полиция се отбелязва и Архангеловден.

"Носете униформата с гордост. Честта на пагона се защитава всеки ден от всеки от вас“, призовава министърът.

В обръщението си той изразява признателност към полицаите за действията им не само при противодействието на престъпността, но и при оказването на помощ на хора в затруднение.

"Аз всеки ден виждам как не подминавате бедите, как помагате дори там, където не сте задължени, вижда го и цялото общество“, посочва Демерджиев.

С посланието си вътрешният министър поставя акцент върху личната отговорност на всеки служител на МВР и значението на полицейската работа за обществото.

Поздравлението е отправено по повод 8 ноември - деня, в който българските полицаи отбелязват своя професионален празник.

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