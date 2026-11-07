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Синдикат в МВР: Несправедливо е да ни лишат от предвиденото увеличение на заплатите

Синдикат в МВР: Несправедливо е да ни лишат от предвиденото увеличение на заплатите
ФБ/СОСД-МВР

От СОДС-МВР заявяват, че държавните служители, назначени по Закона за държавния служител, не са получили увеличение от 60% и настояват да не бъдат лишавани от предвидения 5-процентен ръст на възнагражденията

Синдикалната организация на държавните служители в МВР (СОДС-МВР) изрази недоволство във връзка с предвидените промени в заплащането в проектобюджета за 2027 г. От организацията определят като несправедлива възможността служители на ведомството да бъдат лишени от планираното увеличение на заплатите с 5%.

В позиция, публикувана в социалните мрежи, синдикатът подчертава, че не всички работещи в Министерството на вътрешните работи са получили увеличение на възнагражденията от 60%, за каквото често се говори в публичното пространство.

"Държавните служители по ЗДСл в МВР не са получили 60% увеличение на заплатите! Нека не се налага да го обясняваме всяка година!", посочват от организацията.

От СОДС-МВР уточняват, че служителите, назначени по Закона за държавния служител (ЗДСл), не са обвързани с механизма за определяне на възнагражденията на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Това означава, че двете категории служители се подчиняват на различни правила за формиране на заплатите, въпреки че работят в рамките на едно и също ведомство.

Според синдикалната организация държавните служители по ЗДСл не са били обхванати от увеличението от 60%, поради което евентуалното отпадане и на предвидения 5-процентен ръст би било несправедливо спрямо тях.

От организацията настояват при обсъждането на бюджета да бъдат отчетени различията в механизмите за определяне на възнагражденията.

Позицията идва на фона на представения проект на държавния бюджет за 2027 г., който предизвиква дискусии относно разходите за персонал и политиката по доходите в публичния сектор.

Синдикатът призовава да не се поставя знак за равенство между всички категории служители в МВР, тъй като увеличенията на възнагражденията не са били еднакви за всички.

Към момента изложените твърдения представляват позиция на синдикалната организация. Предстои да стане ясно какви окончателни решения ще бъдат приети относно възнагражденията на държавните служители в рамките на Бюджет 2027.

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