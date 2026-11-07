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Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.
БТА

Най-малкият ръст е 202,3% (за зали до 100 кв.м), а най-големият - 389% (за зали с площ над 500 кв.м)

Столична община подготвя вдигане с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване. Това се стана ясно от становище на Българския съюз за физическа и култура и спорт (БСФС), адресирано до спортния министър Енчо Керязов, кмета Васил Терзиев и председателя на СОС Цветомир Петров.

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Оттам цитират доклад от 19 октомври на зам.-кмета в направление „Образование, спорт и младежки дейности" Десислава Желязкова. В него се предлага драстично увеличение на цените за ползване на училищните бази спортуване и извънкласни дейности. Най-малкият ръст е 202,3% (за зали до 100 кв.м), а най-големият - 389% (за зали с площ над 500 кв.м), пишат колегите от segabg.com.

„За десетки хиляди софийски деца общинските училищни физкултурни салони и зали са единственото достъпно място в квартала, където могат да спортуват. Всяко административно препятствие пред това пространство директно отлъчва децата от активния живот“, пишат още от БСФС.

 

 

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