Вратарят на ФК Андора обмисля да прекрати кариерата си

Вратарят на ФК Андора и национал на Екваториална Гвинея Хесус Овоно обмисля да прекрати кариерата си след трагичния инцидент с футболиста на Тенерифе Хесус де Мигел. Стражът се сблъска с нападателя в края на мача между двата отбора, след което последният получи сърдечен арест и почина в болницата.

Ана Майе, която е координатор в националния отбор на Екваториална Гвинея и близка приятелка на Овоно, разкри, че той е съкрушен от трагедията, която се е отразила на психическото му състояние.

"Въпреки всичките ни усилия да го успокоим, той продължава да е дълбоко натъжен. Особено тежко преживява мисълта за детето на Хесус де Мигел, което е само на година и половина, и за неговата вдовица. Не знае как да се справи с всичко това", каза Майе.

ФК Андора е осигурил психологическа помощ на Хесус Овоно и неговото семейство. Това обаче не помага, тъй като братът на вратаря е подложен на обиди.

„Никой не излиза на терена с мисълта да убие друг футболист!“, категорична е Майе.

Майката на Овоно е пристигнала в Андора, за да бъде близо до своя син.