Коледният базар пред НДК с европейска номинация: Кога отваря и какво ще предложи?

Коледният базар Sofia Christmas Fest, който традиционно се провежда в парка пред Националния дворец на културата (НДК), получи международно признание още преди откриването си. Събитието е включено сред номинираните за най-добрите коледни базари в Европа в инициативата European Best Destinations, съобщава Lifestyle.bg.

Тази година фестивалът ще се проведе за пети пореден път, като пространството пред НДК отново ще се превърне в празнично градче с разнообразни атракции и забавления за посетители от всички възрасти.

Sofia Christmas Fest ще отвори врати на 20 ноември и ще продължи до 28 декември 2026 г. В програмата са предвидени ледена пързалка, музика на живо, тематични зони, коледни атракции и предложения за храна и напитки.

Организаторите обещават повече от месец празнична атмосфера, в която европейските коледни традиции ще бъдат съчетани с елементи от българската култура.

Номинацията поставя София сред европейските дестинации, които се състезават за признание за своите коледни базари. Гласуването в инициативата European Best Destinations продължава до 25 ноември, след което предстои да бъдат обявени победителите.

В представянето на българската кандидатура се подчертава, че фестивалът предлага възможности за семейни забавления, празнични преживявания и среща с местните традиции.

Отбелязват се и предимствата на София като туристическа дестинация - разположението ѝ в подножието на Витоша, богатото историческо и културно наследство и разнообразният градски живот.

С включването на Sofia Christmas Fest в европейската надпревара организаторите се надяват да привлекат допълнителен интерес към столицата и да я популяризират като предпочитана дестинация за зимен туризъм.

Посетителите ще могат да се насладят на празничната програма в центъра на София в продължение на повече от месец, а желаещите да подкрепят кандидатурата на фестивала могат да участват в гласуването на сайта на European Best Destinations.

Окончателното класиране все още не е обявено, като резултатите ще станат ясни след края на гласуването.