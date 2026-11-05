Соня Йончева покори Ню Йорк: Сравняват я с легендарната Мария Калас

Българската оперна прима Соня Йончева продължава да впечатлява международната публика и критика с изпълнението си на Медея в Метрополитън опера в Ню Йорк. Превъплъщението ѝ в една от най-взискателните роли в оперния репертоар предизвика възторжени отзиви, а някои рецензенти дори направиха сравнения с легендарната Мария Калас.

Ролята на Медея е сред най-големите предизвикателства за оперните певици заради изключителните вокални и драматични изисквания. Образът е неразривно свързан с името на Калас, чиито изпълнения остават емблематични в историята на оперното изкуство.

Именно затова сравненията с прочутото гръцко сопрано представляват значимо признание за българската изпълнителка. Международните отзиви открояват нейното сценично присъствие и интерпретацията на сложния драматичен образ.

Медея е 13-ата главна роля на Соня Йончева в Метрополитън опера - един от най-престижните оперни театри в света. Певицата се приближава и към своя стотен спектакъл на нюйоркската сцена.

Това постижение ще затвърди позицията ѝ като българския артист с най-много участия в историята на Метрополитън опера, според разпространената информация за нейните изяви.

Кариерата на Йончева преминава през някои от най-значимите световни оперни сцени, където тя изпълнява водещи роли от класическия репертоар. Нейните участия привличат вниманието както на публиката, така и на международните музикални критици.

Успехът в Ню Йорк е поредното международно признание за българското сопрано, което продължава да представя страната ни на най-престижните сцени.

Натоварената програма на певицата продължава и през оставащите седмици на годината. Предстоят ѝ изяви в Цюрих и Неапол, след което тя ще се завърне пред българската публика.

На 20 декември Соня Йончева ще изнесе в София коледната гала "Една светлина", която ще даде възможност на почитателите ѝ у нас отново да я чуят на живо.

След възторжените отзиви в Ню Йорк предстоящият концерт в София се очертава като специална среща между световно признатата българска певица и родната публика.

Сравненията с Мария Калас са поредно доказателство за международното внимание към творчеството на Йончева, която продължава да утвърждава присъствието си сред водещите имена на съвременната опера.