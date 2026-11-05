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Подигравки, че новият закон за българския език вместо да защити кирилицата, налага "шльокавицата"

Подигравки, че новият закон за българския език вместо да защити кирилицата, налага "шльокавицата"
БТА

На първо четене бе приет законът за българския език на "Възраждане", въвеждащ транслитерация на всички надписи у нас

Хората, които в последния месец правиха кампания за защита на кирилицата от невидимите заплахи, които я застрашават, всъщност наложиха шльокавицата у нас със закон. Такова обществено недоволство се разрази по отношение на приетия на първо четене Закон за българския език на "Възраждане", въвеждащ транслитерация на всички надписи у нас, пише actualno.com.

Точните текстове в закона гласят:

"(2) Устните и писмени изрази, съобщения, обозначения и надписи в публичното пространство, включително върху сгради, превозни средства и униформи на длъжностни лица, се изписват на български книжовен език.

3) Допуска се транслитерация на латиница под текста на кирилица съгласно Закона за транслитерацията. Употребата на чужд език е допустима при условията на специален закон или когато се отнася до търговска или туристическа дейност".

Транслитерацията е процес на замяна на буквите от една писмена система (например кирилица) с букви от друга писмена система (например латиница) по предварително определени правила, така че всяка буква да съответства на определен знак. Така, всъщност на сградата на Министерството на вътрешните работи например вместо превода на английски език "Ministry of interior", ще може да пише "Ministerstvo na vatreshnite raboti".

"За" закона гласуваха 121 депутати от "Прогресивна България", 11 от "Възраждане", 18 от ГЕРБ-СДС, един от "Демократична България" и двама от "Продължаваме промяната".

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отвърна на критиките, заявявайки, че "ние не сме тоталитарна държава - ако някой иска да е неграмотен, никой не може да му го забрани".

"Днес се оказа, че хората, които в последния месец правиха кампания за защита на кирилицата от невидимите заплахи, които я застрашават, на практика наложиха шльокавицата у нас със закон. Според тоя брилянтен законодателен акт, който мина на първо четене в парламента, държавните институции и обществените сгради вече няма да могат да изписват превод на наименованията си на английски език, а вместо това под името им на български, ще има такова с транслитерация - т.е. на шльокавица. Например на сградата на Министерството на вътрешните работи вместо превода на английски език "Ministry of interior" ще може да пише "Ministerstvo na vatreshnite raboti". Това разбира се звучи като прекрасна хрумка за страна, която посреща няколко милиона туриста на година и тепърва ще домакинства на международен форум от ранга на Евровизия", написа специалистът по Social Media Marketing Петър Хаджиколев.

"Друга страхотна идея е задължението международните събития, които се организират у нас, да бъдат изцяло на български език с осигурен превод. Като човек участвал активно в организацията на подобни събития смятам подобна мярка за пагубна за нивото на сектора на професионалните събития и конференциите на международно ниво. А такива у нас за радост все още има. Поне засега. Позитивната новина е, че най-накрая сайтове на държавни институции като президентство, парламент и министерски съвет ще бъдат задължени да преминат от руския формат на кирилица към българския. Лошото е, че губим правото да обясним на чужденците, че Those institutions are managed by retards и ще трябва да сложим Tezi institucii se upravlyavat ot oligofreni. Което ще си го разберем само ние. Пък ние май вече си го знаем", добави той.

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