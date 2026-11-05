Данъчните глоби стават двойни от догодина

Двойно по-високи стават данъчни глоби от догодина – и за гражданите, и за бизнеса. Това предвижда Министерството на финансите в проектозаконите за 2027 година.

Вместо в левове глобите стават автоматично в евро, информира БТВ.

Аргументът на финансовото министерство е, че санкциите не са актуализирани от близо 20 години и вече нямат възпиращ ефект.

Ако изпуснете срока за подаване на годишната данъчна декларация, досега глобата беше 500 лева. От догодина законопроектът предвижда 500 евро.

Санкцията за декларация с невярно съдържание става 1000 евро вместо досегашните 1000 лева.

Работодател, който не е удържал и не е внесъл данък в бюджета, ще плаща 1000 евро, а при повторно нарушение – 2000 евро.

И още – досега гражданите и фирмите плащаха еднакви глоби при нарушение на закона за ДДС. Новите текстове залагат удвояване на санкциите за фирми и запазване на административните наказания за физически лица.

Двойно нарастват санкциите и в Закона за местните данъци и такси, в Закона за акцизите и данъчните складове, както и в Закона за счетоводството. От Българската търговско-промишлена палата реагираха остро на промените.

Работодателските организации също реагираха гневно.

Преди близо 7 години Ивайло Тотев създава собствена агенция за недвижими имоти. Фирмата му се разраства и днес вече има 30 служители. Тотев е силно притеснен е за очакваните двойни глоби, които според него ще се отразят най-негативно на малкия и среден бизнес.

„Малкият бизнес не винаги разполага с отделно счетоводство. Много пъти сами си осчетоводяват всички разходи и когато сам носиш шапката на всеки един друг и сам трябва да се оправяш с всичко, е напълно възможно да изтървеш срок или поради липса на специализиран опит да не попълниш нещо, както трябва. Една потенциална двойна санкция може да се окаже пагубна за един малък бизнес“, казва Тотев.