Костадинов: Ако напишете "олигархия" на латиница, това ще бъде шльокавица, не транслитерация

Не може да изпишете транслитерация на думата "олигархия", ако я напишете на латиница, това няма да е транслитерация, а ще бъде "шльокавица". Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред БНТ в отговор на въпрос как ще изпише думата "олигархия" с транслитерация.

Той припомни Закона за транслитерация, според който само лични имена и географски понятия - реки, села градове се транслитерират.

"Законът за Българкия език, приет вчера, слага край на шльокавицата. Ако някой иска да бъде неграмотен, никой не може да го спре. Законът ще спре едно двуезичие. Държавният език е българския", каза Костадин Костадинов.

"Не е законно да се пише на държавни сгради на чужд език", каза Костадинов и даде пример с надпис над Народното събрание на английски - National Assembly of the Republic of Bulgaria. "Това е неточен превод - ние не сме национално събрание, имаме Народно събрание, а разликата между народ и нация е огромна".

"Не бъркайте двуезичието с поставянето на табелки на чужд език - на туристически, търговски обекти. На табелите за ориентиране има само транслитерация. Изписването на табелите на английски е закононарушение", каза Костадинов.

"В собствената ни държава, нашата азбука, с която много се гордеем, не е на почит", обясни той.

За политическия живо той каза: "В българската политика не побеждава най-добрият, а най-верният".

Относно гласуването за членове на ВСС Костадинов беше категоричен: "ще подкрепим кандидати за членове на ВСС които не са част от квотата на ГЕРБ и ДПС".

По думите му "Това кръвосмешение между властите води хората до много уродлив модел. Ние като общество не вярваме на самите себе си.