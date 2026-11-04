Най-важното от България на 04.11.2026 г.

България започва официалната процедура за програмиране и планиране на средствата от следващия европейски бюджет за периода 2028–2034 г., като ориентировъчният им размер е между 15 млрд. и 20 млрд. евро. Това съобщи заместник министър-председателят Атанас Пеканов в Министерския съвет. Пеканов уточни, че сумата все още не е окончателно определена, тъй като преговорите за общия размер на бъдещия европейски бюджет продължават.

По думите на вицепремиера България, както и останалите държави членки, трябва да изготви единен национален и регионален план за партньорство, който да включва инвестиции и реформи по подобие на Плана за възстановяване и устойчивост. Сред приоритетите Пеканов посочи по-висок икономически растеж, социално сближаване, образование на световно ниво, достъпно здравеопазване в цялата страна, инфраструктурни и енергийни проекти, транспорт и свързаност.

"Два дни след изборите започнаха да се виждат разминаванията между твърденията на управляващите преди вота и действията им след него". Това заяви Андрей Гюров в публикация във Facebook, в която отправи остри критики към властта заради поскъпването на природния газ и обсъжданите промени във втория пенсионен стълб.

Гюров припомня, че на 28 октомври е било заявено, че увеличение на цената на природния газ с 34% няма как да се случи и че подобни твърдения са инсинуация. На 2 ноември обаче, ден след изборите, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри поскъпване с 32,52%, влизащо в сила със задна дата – от 1 ноември.

"Управляващите избягват дебата за високите цени на горивата, електроенергията и природния газ и не предлагат собствени решения за справяне с проблема".

Това заявиха депутатите от ГЕРБ Тома Биков и Жечо Станков в изявления пред журналисти в Народното събрание.

Тома Биков изрази недоволство, че предложението на ГЕРБ за спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива не е стигнало до обсъждане в пленарната зала. Той припомни, че според парламентарния правилник първата сряда от месеца е определена за предложения на опозицията, които могат да бъдат разглеждани и без предварително обсъждане в комисии. По думите му разглеждането на предложението е било отложено след две почивки с обща продължителност час и половина.

България е изправена пред риск от вълна от фалити, затваряне на стотици фирми и десетки хиляди безработни, ако правителството не промени подхода си към компенсациите за високите цени на електроенергията.

Това заяви Николай Денков от „Продължаваме промяната“. По думите му предупрежденията, отправени от колегата му Рибарски, очертават последиците от сегашната политика на правителството.

„Ако не се промени този подход, България я чака изключително тежка зима – не само по отношение на инфлацията и високите сметки, които хората ще трябва да платят. Това, което следва, е затормозяване на бизнеса, затваряне на фирми и безработица“, заяви Денков.

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи, съобщават от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР), позовавайки се на днешната среща между министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис, министър на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия.

Министърът на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия е на посещение у нас по покана на българския си колега. Визитата е първа по рода си на саудитски представител от толкова висок ранг и бележи важен етап в развитието на двустранните отношения, отбелязват от МВР.