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Радослав Рибарски: Бизнесът е изправен пред риск от фалити заради високите цени на тока

Не може бизнесът 12 месеца да отлага плащанията си, каза той

От ПП-ДБ настояват за незабавни компенсации и възстановяване на механизма от 2022–2024 г. Според Радослав Рибарски забавянето може да доведе до затваряне на предприятия и ръст на безработицата.

Бизнесът вече усеща последиците от високите цени на електроенергията, а липсата на навременен и предвидим компенсаторен механизъм поставя предприятията в тежка ситуация. За това предупреди депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Радослав Рибарски.

По думите му механизмът, приет през септември, не гарантира навременни компенсации. Дори да има достатъчно средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, плащанията към бизнеса може да се забавят до края на следващата година.

Не може бизнесът 12 месеца да отлага плащанията си. Това ще доведе до един лавинообразен ефект в цялата икономическа дейност в страната“, предупреди Рибарски.

От ПП-ДБ настояват правителството спешно да представи конкретни мерки, съобразени с реалния финансов ресурс на фонда. Според тях трябва да бъде възстановен моделът за ежемесечни компенсации, прилаган през 2022, 2023 и 2024 г., който е подпомагал бизнеса както за високите сметки за електроенергия, така и за природния газ.

Инфлацията и разходите за ток поставят бизнеса под натиск

Рибарски обърна внимание и на инфлацията, която според него вече е достигнала 6%. По думите му извънредните разходи за електроенергия ще се отразят върху цените, конкурентоспособността на предприятията и заетостта.

Той изрази недоволство и от липсата на яснота около предстоящия бюджет, който се очаква да бъде представен до петък.

Това, което виждаме в бюджета, не ни дава абсолютно никаква сигурност“, заяви депутатът.

Предстоят разговори в комисия с представители на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и КЕВР. Сред поставените въпроси е и разминаването между поскъпването на природния газ и цената на топлинната енергия в София.

По думите на Рибарски цената на „Булгаргаз“ се е повишила с 32%, но остава въпросът как това ще се отрази на цената на парното.

Откъде ще дойдат средствата за компенсации?

Коментарът засегна и спора около евентуалното пренасочване на средства от втория пенсионен стълб. От ПП-ДБ очакват становището на Европейската комисия по бюджета и смятат, че предстои да бъдат изяснени още въпроси около финансовите намерения на правителството.

Този един милиард, който очакваха да вземат от пенсиите на хората, сега ще трябва да бъде компенсиран от другаде“, заяви Рибарски.

Той обвини управляващите, че търсят нови данъчни източници, докато публично уверяват, че няма да повишават данъците.

Според него ключовият въпрос е откъде ще бъдат осигурени средствата за Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, при положение че управляващите заявяват, че няма да има увеличение нито на цената на тока, нито на парното.

Рибарски припомни, че през предходните години Фондът е бил финансиран и чрез част от приходите на енергийни дружества, реализирали свръхпечалби.

На въпрос дали бюджетът ще бъде основната тема през новия политически сезон, той отговори, че бюджетната процедура безспорно ще доминира, но сметките за електроенергия също са сред основните приоритети на ПП-ДБ.

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