Новини
Търси
Подкаст
Общество

КРИБ предупреди: Забраната на хазартните реклами може да засегне целия бизнес

КРИБ предупреди: Забраната на хазартните реклами може да засегне целия бизнес
КРИБ

Работодателската организация предупреждава за възможни ограничения от глобалните дигитални платформи и настоява за оценка на въздействието преди приемането на промените

Предложенията за почти пълна забрана на рекламата на хазартни игри в интернет и социалните мрежи могат да имат последствия не само за хазартния сектор, но и за цялата дигитална икономика на България.За това предупреди Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в своя позиция от 4 ноември.

Според работодателската организация ограниченията могат да накарат големите международни платформи да възприемат България като пазар с повишен регулаторен риск. Това би могло да доведе до допълнителни изисквания към рекламодателите и ограничения върху определени рекламни услуги.

От КРИБ посочват, че компании като Meta, Google, TikTok и X могат да реагират на строги национални забрани чрез географско блокиране на рекламни категории, засилени проверки на рекламодателите или други ограничения.

Организацията изразява опасение, че подобни мерки могат да засегнат и компании извън хазартната индустрия, включително малки и средни предприятия, които разчитат на онлайн рекламата, за да достигат до своите клиенти.

Според КРИБ международните платформи невинаги прилагат ограниченията единствено към конкретния регулиран сектор. При по-малки пазари те могат да предпочетат по-широки мерки, за да намалят риска от нарушения на местното законодателство.

Работодателската организация дава примери с регулаторни спорове и ограничения в други държави, включително Индонезия и Австралия. Тези случаи обаче са свързани с различни законодателни режими и сами по себе си не доказват, че подобни ограничения ще бъдат въведени и в България.

Друг основен аргумент на КРИБ е, че почти пълната забрана на рекламата може да постави лицензираните хазартни оператори в по-неблагоприятна позиция спрямо нелегалните сайтове.

От организацията смятат, че рекламата е едно от предимствата на законно работещите оператори, които подлежат на регулация и плащат съответните данъци и такси. Според тях допълнителните ограничения могат да насочат част от потребителите към нерегулирани платформи.

КРИБ посочва и данни за парични преводи към нелицензирани хазартни сайтове, но в предоставената позиция не е уточнена методологията, по която са изчислени цитираните дялове. Поради това те не могат да бъдат разглеждани като независимо потвърдена оценка за размера на незаконния пазар.

От работодателската организация подчертават, че подкрепят мерки за защита на потребителите и ограничаване на хазартните зависимости, но настояват регулациите да бъдат пропорционални.

Сред посочените приоритети са строгият контрол върху съдържанието, насочено към непълнолетни, по-голямата прозрачност и ефективното прилагане на действащите правила.

Според КРИБ тези мерки могат да осигурят защита на уязвимите групи, без да се стига до ограничения, които потенциално биха засегнали по-широк кръг предприятия.

Организацията предупреждава, че прекомерната регулаторна тежест може да повлияе на конкурентоспособността на българските компании, особено на тези, чиято дейност зависи от дигиталните рекламни канали.

КРИБ настоява за диалог между държавните институции, бизнеса и засегнатите сектори, както и за предварителна оценка на икономическите последствия от предлаганите законодателни промени.

Работодателската организация призовава решенията да бъдат взети след анализ както на възможните ползи за защитата на потребителите, така и на рисковете за легалния бизнес и дигиталната икономика.

Към момента предупрежденията за евентуални ограничения от международните платформи представляват оценка на КРИБ за възможните последствия, а не обявени решения на Meta, Google, TikTok или X за българския пазар.

Още по темата

България планира дефицит от 4,3% от БВП през 2027 г. и нови данъци за бизнеса и хазарта

България планира дефицит от 4,3% от БВП през 2027 г. и нови данъци за бизнеса и хазарта

Забраната на онлайн хазарта в Бразилия отпуши черния пазар

Забраната на онлайн хазарта в Бразилия отпуши черния пазар

От домашната ракия до хазарта: Какво казаха протестиращите срещу властта пред ТАРАЛЕЖ (ВИДЕО)

От домашната ракия до хазарта: Какво казаха протестиращите срещу властта пред ТАРАЛЕЖ (ВИДЕО)

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Българският полярен кораб отплава към Антарктида, ще издирва потънали кораби край остров Ливингстън

Българският полярен кораб отплава към Антарктида, ще издирва потънали кораби край остров Ливингстън

Водещи

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

  • Преди 5 минути
Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

  • Преди 9 минути
Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

  • Преди 12 минути
Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

  • Преди 21 минути
Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

  • Преди 30 минути
Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

  • Преди 32 минути
Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

  • Преди 36 минути
Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

  • Преди 40 минути
Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

  • Преди 41 минути
Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

  • Преди 42 минути
Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

  • Преди 43 минути
Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

  • Преди 56 минути
Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

  • Преди 57 минути