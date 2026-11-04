КРИБ предупреди: Забраната на хазартните реклами може да засегне целия бизнес

Предложенията за почти пълна забрана на рекламата на хазартни игри в интернет и социалните мрежи могат да имат последствия не само за хазартния сектор, но и за цялата дигитална икономика на България.За това предупреди Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в своя позиция от 4 ноември.

Според работодателската организация ограниченията могат да накарат големите международни платформи да възприемат България като пазар с повишен регулаторен риск. Това би могло да доведе до допълнителни изисквания към рекламодателите и ограничения върху определени рекламни услуги.

От КРИБ посочват, че компании като Meta, Google, TikTok и X могат да реагират на строги национални забрани чрез географско блокиране на рекламни категории, засилени проверки на рекламодателите или други ограничения.

Организацията изразява опасение, че подобни мерки могат да засегнат и компании извън хазартната индустрия, включително малки и средни предприятия, които разчитат на онлайн рекламата, за да достигат до своите клиенти.

Според КРИБ международните платформи невинаги прилагат ограниченията единствено към конкретния регулиран сектор. При по-малки пазари те могат да предпочетат по-широки мерки, за да намалят риска от нарушения на местното законодателство.

Работодателската организация дава примери с регулаторни спорове и ограничения в други държави, включително Индонезия и Австралия. Тези случаи обаче са свързани с различни законодателни режими и сами по себе си не доказват, че подобни ограничения ще бъдат въведени и в България.

Друг основен аргумент на КРИБ е, че почти пълната забрана на рекламата може да постави лицензираните хазартни оператори в по-неблагоприятна позиция спрямо нелегалните сайтове.

От организацията смятат, че рекламата е едно от предимствата на законно работещите оператори, които подлежат на регулация и плащат съответните данъци и такси. Според тях допълнителните ограничения могат да насочат част от потребителите към нерегулирани платформи.

КРИБ посочва и данни за парични преводи към нелицензирани хазартни сайтове, но в предоставената позиция не е уточнена методологията, по която са изчислени цитираните дялове. Поради това те не могат да бъдат разглеждани като независимо потвърдена оценка за размера на незаконния пазар.

От работодателската организация подчертават, че подкрепят мерки за защита на потребителите и ограничаване на хазартните зависимости, но настояват регулациите да бъдат пропорционални.

Сред посочените приоритети са строгият контрол върху съдържанието, насочено към непълнолетни, по-голямата прозрачност и ефективното прилагане на действащите правила.

Според КРИБ тези мерки могат да осигурят защита на уязвимите групи, без да се стига до ограничения, които потенциално биха засегнали по-широк кръг предприятия.

Организацията предупреждава, че прекомерната регулаторна тежест може да повлияе на конкурентоспособността на българските компании, особено на тези, чиято дейност зависи от дигиталните рекламни канали.

КРИБ настоява за диалог между държавните институции, бизнеса и засегнатите сектори, както и за предварителна оценка на икономическите последствия от предлаганите законодателни промени.

Работодателската организация призовава решенията да бъдат взети след анализ както на възможните ползи за защитата на потребителите, така и на рисковете за легалния бизнес и дигиталната икономика.

Към момента предупрежденията за евентуални ограничения от международните платформи представляват оценка на КРИБ за възможните последствия, а не обявени решения на Meta, Google, TikTok или X за българския пазар.