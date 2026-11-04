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Корупционна мрежа в Украйна: Висши служители прикривали незаконни кол центрове срещу подкупи

Корупционна мрежа в Украйна: Висши служители прикривали незаконни кол центрове срещу подкупи
АР/БТА

Разследването, за което се съобщава публично още от септември, е насочено срещу действащи високопоставени служители на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и националната полиция, за които има данни за участие в корупционни договорки с представители на криминалния контингент

Украинските антикорупционни служби разследват мащабна схема за подкупи, в която според събраните данни са замесени високопоставени представители на службите за сигурност и националната полиция. Предполага се, че държавни служители са получавали системно нерегламентирани плащания, за да осигуряват безпрепятствената работа на фалшиви кол центрове и други незаконни бизнеси, съобщиха Ройтерс и Укринформ.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) обявиха, че в рамките на операция, известна като „Картаген“, са разкрили престъпна организация, действала съвместно с представители на правоохранителните органи.

Разследването, за което се съобщава публично още от септември, е насочено срещу действащи високопоставени служители на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и националната полиция, за които има данни за участие в корупционни договорки с представители на криминалния контингент.

„В рамките на операция „Картаген“ НАБУ и САП разкриха престъпна организация, чиито членове са създали система за системно даване на подкупи на висши служители в правоохранителните органи. В замяна на това е било позволено на фалшиви кол центрове и други незаконни търговски дейности да се развиват безпрепятствено“, съобщиха от НАБУ в публикация в Telegram, цитирана от Укринформ.

Служител на ССУ заплашил следователи с оръжие

Разследването е съпроводено и с напрежение между антикорупционните органи и представители на службите за сигурност.

От НАБУ съобщиха, че рано тази сутрин високопоставен служител на ССУ е заплашил с огнестрелно оръжие техни следователи и е възпрепятствал достъпа им до обект, на който е трябвало да бъде извършен обиск.

Според бюрото служителите са изпълнявали законни следствени действия въз основа на съдебно разрешение от Висшия антикорупционен съд.

„Докато следователите на НАБУ са извършвали законосъобразни следствени действия въз основа на решение на съдия от Висшия антикорупционен съд, един от висшите служители на ССУ е заплашил с използване на огнестрелно оръжие и е попречил на длъжностните лица да влязат на мястото за обиск“, посочват от институцията.

От НАБУ допълват, че впоследствие на мястото са пристигнали и служители на специалните части на Службата за сигурност на Украйна, съобщава Укринформ.

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