Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

Предстоящият бюджет за 2027 г. може да се превърне в нов повод за обществено недоволство, ако управляващите пренебрегнат критиките на гражданите. За това предупреди Надежда Йорданова от парламентарната група на "Демократична България" в декларация от трибуната на Народното събрание.

Изказването ѝ идва след приключването на президентските избори, на които Илияна Йотова беше избрана за първата жена президент на България. Според Йорданова изборната победа не освобождава политическите сили от отговорност за начина, по който е проведена кампанията, и за последващите им действия.

"Изборната победа не освобождава никого от отговорността за начина, по който е постигната", заяви тя.

Депутатът постави въпроса доколко управляващите ще бъдат готови да приемат критиките на опозицията и недоволството на гражданите след изборите.

Йорданова отправи критики към Румен Радев и Илияна Йотова, като ги обвини, че по време на предизборната кампания са използвали темата за войната в Украйна, за да мобилизират избиратели чрез страх.

По думите ѝ Радев е представял изборите като избор между мира и войната, а Йотова е обещавала, че няма да изпраща български военнослужещи в Украйна.

Като аргумент Йорданова посочи декларация на Народното събрание от 21 февруари 2025 г. за неучастие на български въоръжени сили във военните действия в Украйна, подкрепена и от "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

"Когато страхът замества фактите, а опонентът е представен като враг, демократичният дебат става невъзможен", заяви тя.

Според Йорданова истинското изпитание за управляващите предстои с подготовката и приемането на държавния бюджет за 2027 г. Тя подчерта, че гражданите имат право да задават въпроси, да критикуват решенията на властта и да организират протести.

"Правото на протест не зависи от одобрението на премиера", посочи депутатът, като настоя, че общественото недоволство не трябва да бъде оценявано различно според това дали е удобно за управляващите.

Йорданова призова политическите сили да си припомнят събитията от декември 2025 г., когато бюджетните спорове и гражданското недоволство поставиха управляващите под натиск.

"Управляващите да не забравят декември 2025 година, да не забравят какво се случва, когато властта престане да чува хората и че некадърен бюджет, гарниран със самозабравяне и арогантност, може да помете всяка власт", предупреди тя.

Темата за бюджета за 2027 г. вече е била обект на критики от страна на Йорданова. Както ТАРАЛЕЖ съобщи по-рано, през септември тя постави въпроса за липсата на яснота около бюджетната рамка и бъдещите финансови решения на управляващите.

ТАРАЛЕЖ припомня също, че бюджетните спорове през 2025 г. доведоха до обществено напрежение, пауза в бюджетната процедура и нови преговори.

В декларацията си Йорданова се обърна и към новоизбраната президентка Илияна Йотова. Тя определи избора на първата жена за държавен глава като исторически момент, но подчерта, че това е свързано и с отговорност към гражданите, които са подкрепили друг кандидат.

Според депутатката Йотова трябва да демонстрира независимост чрез конкретни решения и действия и да бъде президент на всички българи, независимо от политическите им предпочитания.

В заключение Йорданова заяви, че отношението към демокрацията се проявява не само при приемането на изборната победа, но и в готовността на управляващите да изслушват критиките след нея.

"Истинското отношение към демокрацията не се вижда по начина, по който посрещате аплодисментите в деня след победата. Тя се вижда по начина, по който посрещате критиките на следващия ден", заяви Надежда Йорданова.