Надежда Йорданова: Политически сделки за избор на главен прокурор не мога да приема

Политически сделки за избор на главен прокурор не мога да приема. Дългогодишна наша битка е да нямаме следващ главен прокурор: "Ти си го избра". Това заяви бившият правосъден министър Надежда Йорданова пред БНТ.

По думите ѝ е най-важното какъв профил ще има новият главен прокурор и какви реформи в прокуратурата ще има. "За да избегнем този дяволски кръг - Прокуратурата да бъде обслужваща на управляващите и бухалка към опозицията", заяви Йорданова.

Според нея "този "Параграф 22" може да се реши след структурни промени и личности, които са готови да изпълнят новите функции. Политически сделки за избор на държавен обвинител не бих подкрепила", каза отново Йорданова.

Таралеж припомня - Репликата „Ти си го избра“ стана известна от изтекъл скандален аудиозапис от 15 април 2013 година, в който участват тогавашният премиер в оставка Бойко Борисов, бившият градски прокурор на София Николай Кокинов и бившият земеделски министър Мирослав Найденов. По време на разговора Николай Кокинов казва на Бойко Борисов по адрес на новоизбрания тогава главен прокурор Сотир Цацаров: „Не ми се подсмихвай, ти си го избра“.