Хакнаха приложението, което предупреждава украинците за руски въздушни атаки

Официалното украинско приложение „Въздушна тревога“, чрез което милиони граждани получават предупреждения за руски въздушни удари, е станало обект на кибератака. Това съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес и Ройтерс.

Говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат потвърди информацията, след като първоначално военните съобщиха за вероятна враждебна намеса в работата на приложението.

Заради атаката системата за кратко е разпространявала невярна информация за заплахи в различни райони на страната. Сред засегнатите е била Киевска област, за която се е появило предупреждение за ядрена опасност.

Украинският център за борба с дезинформацията предупреди, че подаваните през приложението данни за нивата на опасност не отговарят на действителната обстановка. От военновъздушните сили призоваха гражданите да запазят спокойствие и увериха, че няма радиационна заплаха.

Центърът за стратегически комуникации обвини Русия за кибератаката.

Инцидентът е станал малко след края на хуманитарното примирие между Киев и Москва в района на окупирания от руските сили град Олешки в Южна Украйна.

Междувременно руската агенция ТАСС съобщи за отделна кибератака срещу мобилното приложение на руското Министерство на извънредните ситуации. Според ведомството потребителите са получили фалшиви съобщения за заплаха за населението. По-късно беше съобщено, че приложението отново функционира нормално.