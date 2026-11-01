Трима загинали при руски удари с дронове в Украйна

Руска атака с безпилотни апарати срещу град Козятин в Централна Украйна отне живота на поне трима души, а други четирима – включително три деца – претърпяха наранявания, предава агенция ДПА, позовавайки се на местната администрация.

Военният управител на Виницка област Наталия Заболотна уточни в социалната мрежа „Фейсбук“, че пострадалите граждани са ранени вследствие на взрив на дрон, паднал в пространството между училище и жилищен блок.

Паралелно с това нападения с безпилотни самолети бяха регистрирани и в западната Черновицка област. Там има един ранен жител, а върху административна сграда са нанесени тежки материални щети, обяви във „Фейсбук“ ръководителят на областната военна администрация Руслан Осипенко.

Удари бяха нанесени и на територията на Тернополска област, където обекти от енергийната инфраструктура бяха поразени от руски дронове, което предизвика сериозни сривове в електропреносната мрежа. Губернаторът Тарас Пастух съобщи в канала си в „Телеграм“, че аварийни групи вече са разположени на терен и работят по отстраняването на повредите и възстановяването на захранването.