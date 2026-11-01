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Два петролни танкера експлодираха в Ормузкия проток след сблъсък с мини

Два петролни танкера експлодираха в Ормузкия проток след сблъсък с мини
АП/БТА

Така твърди Корпусът на гвардейците на ислямската революция

Военноморските сили на Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обявиха, че два петролни танкера са „експлодирали“ след сблъсък с морски мини.

Според разпространената от иранските държавни медии информация, инцидентът е станал, докато плавателните съдове са се движили по „неразрешен маршрут“ в стратегическия Ормузки проток.

Иран наложи строги ограничения за преминаване през водното пространство и системно атакува кораби, които според него нарушават правилата. По този начин Техеран се опитва да утвърди пълен контрол над този ключов морски път и да окаже пряк натиск върху САЩ.

Настоящият случай е поредният от серията тежки инциденти в Ормузкия проток, след като напрежението в региона ескалира рязко през тази година. Само дни по-рано Оманският център за морска сигурност трябваше спешно да евакуира 25-членния екипаж на горящия петролен танкер RITI, плаващ под панамски флаг, отново след експлозия в същия район.

Преди това танкерът Louise 1, превозващ индийски екипаж, беше временно изведен от строя, след като към корпуса му над водолинията бяха прикрепени прилепващи мини (limpet mines) от преминаваща наблизо малка лодка.

Иранската страна многократно отправя официални предупреждения, че САЩ умишлено насърчават търговските кораби да използват неразрешени южни маршрути в протока. Според Техеран тези действия провокират инциденти, тъй като трасетата попадат в опасни зони, където се провеждат отбранителни операции за противодействие на американското военно присъствие в Персийския залив.

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