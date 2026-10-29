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Иран съобщи за четири подпалени танкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за четири подпалени танкера в Ормузкия проток
АП/БТА

Това се е случило след сблъсъка им с мини, твърдят от КГИР

Въпреки уверенията на САЩ за разчистването на Ормузкия проток, иранските въоръжени сили съобщиха, че нови четири танкера са се подпалили след сблъсък с морски мини, предава Франс прес. 

Първоначално от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обявиха, че три “плавателни съда нарушители експлодираха и са обхванати от пожар, след като се натъкнаха на мини, докато се опитваха да използват неразрешен маршрут в южната част на протока”. Според Техеран екипажите “бяха изключили радарите и навигационните си системи”, пренебрегвайки отправяните предупреждения. КГИР съобщи още, че в същия район е бил конфискуван американски разузнавателен дрон, но запази в тайна националността и товара на засегнатите кораби. 

Междувременно Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) информира за горящ съд край Оман, като уточни: “Съдбата на екипажа е неизвестна. Към момента няма оценка на щетите или доклад за въздействието върху околната среда“.

Все още не е напълно ясно дали този инцидент е част от споменатите от КГИР три плавателни съда.

Малко по-късно иранската армия докладва за четвърти ударен танкер, който по нейни думи е плавал незаконно в опасна, ограничена зона. 

Напрежението в стратегическия 30-километров проток е ескалирало след американско-израелските удари срещу Техеран в края на февруари. Преди този конфликт оттам преминаваше около една пета от световния петрол, а днес Иран налага строг контрол и редовно атакува преминаващите кораби. В отговор на това САЩ организираха морска блокада на иранските пристанища и започнаха да ескортират петролните доставки. 

Конфликтът се пренесе и в информационното пространство. Докато Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) обяви в платформата Екс, че благодарение на техните усилия “основните маршрути са почистени от всички ирански мини”, от КГИР остро репликираха, че отговорността за инцидентите е на собствениците на кораби, които се доверяват на американските твърдения. Говорителят на иранския гвардейски корпус Хосеин Мохеби се обърна директно към Вашингтон в Екс с думите: “Подкрепете твърденията си за разминирането на Ормзукия проток с независимо доказателство, не с прости твърдения!”. 

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