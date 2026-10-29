Дъждове и наводнения взеха пет жертви в Сирия

Силни бури и последвали внезапни наводнения в Сирия отнеха живота на петима души, като четири от жертвите са деца, информира Франс прес.

Според официалните данни на Министерството за управление при извънредни ситуации в момента се провеждат спасителни операции за издирването на още петима изчезнали граждани.

Пороите, които започнаха от вчера, нанесоха сериозни щети на инфраструктурата. Държавната агенция САНА съобщи за рухнал мост в провинция Ракка, което е блокирало основните пътни артерии към съседната област Алепо.

Местните власти и държавните медии допълват, че в много региони на страната има десетки наводнени жилищни сгради и пропаднали пътни настилки.