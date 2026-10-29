Нидерландия забранява изкуствения интелект в началното образование

Нидерландия е сред европейските пионери в усилията за защита на здравето, сигурността и пълноценния учебен процес. Страната беше сред първите в ЕС, които въведоха забрана за използването на мобилни телефони по време на учебните занятия, като предвидиха изключения за децата със специални образователни потребности. Сега правителството е на път да ограничи и използването на изкуствения интелект в началното училище.

Законопроектът вече е внесен в парламента и получава подкрепата на мнозинството от партиите. Според депутатите използването на изкуствен интелект може да навреди на развитието на критичното мислене и креативността при малките деца.

Предложението е подкрепено от 10 партии, сред които управляващата D66, SP, JA21 и ChristenUnie. Заедно те разполагат с 88 от общо 150 места в Камарата на представителите, което означава, че зад инициативата стои парламентарно мнозинство.

Според лидера на Volt Лауренс Дасен децата първо трябва да се научат да четат, пишат и мислят критично, преди да започнат самостоятелно да използват изкуствен интелект. Той предупреждава, че технологията може да задълбочи затрудненията в ученето. „Не трябва да правим същата грешка, както когато социалните медии бяха приети безкритично“, казва Дасен.

Християндемократическата партия CDA също смята, че ученето от книги трябва да остане приоритет. Партията не отхвърля възможностите на изкуствения интелект и предимствата на дигиталните технологии, но според нея те могат да бъдат използвани за други творчески цели в образователната система, а не непременно в обучението на най-малките.

След смартфоните – ограничения и за социалните медии

В началото на 2025 г. Нидерландия отново беше сред европейските държави, които предприеха решителни действия за ограничаване на влиянието на смартфоните и социалните медии върху децата. Правителството, лекари, психолози, здравни експерти и представители на училищните власти обърнаха внимание на необходимостта от ограничения за използването на телефони по време на учебните занятия.

По инициатива на училищни директори и родителски организации използването на таблети и мобилни телефони беше ограничено в редица училища по време на час. Посланието към родителите беше ясно: отложете достъпа на децата до социалните медии до 15-годишна възраст. Изключения бяха предвидени за деца със специални образователни или здравни потребности, които се нуждаят от устройствата. Допуска се и използването им в отделни случаи с образователна цел. Ефектът от ограниченията беше определен като впечатляващ. Децата започнаха да се концентрират по-добре, а най-важното – да общуват повече помежду си.

„Помислете за проблемите, до които може да доведе прекомерната употреба на социални медии – нарушения на съня, депресия, понижено самочувствие и липса на концентрация“, призоваха представители на предишното правителство, представяйки национални насоки за здравословно и отговорно използване на компютри и социални медии.

Препоръките са основани на изследвания на учени и експерти, както и на становища на неправителствени организации. Основният съвет е децата под 15-годишна възраст да не използват платформи като Instagram и TikTok.

В насоките се прави ясно разграничение между два вида приложения: услуги за чат като WhatsApp и Signal и социални медии като Instagram и TikTok. Препоръката е децата да започнат да използват приложения за чат едва след постъпването си в средното училище. Според цитираните изследвания през първите години на съзряването родителите все още могат да упражняват контрол върху използването на тези приложения.

Навлизането в света на социалните медии трябва да бъде постепенно. „Първо се научете да общувате чрез чат, след това се запознайте със социалните медии“, съветват авторите на националните препоръки.

За да се установи ясен стандарт, се препоръчва минимална възраст от 15 години за използване на социални платформи като Instagram и TikTok. Тази граница е в съзвучие с подхода на други европейски държави, които също препоръчват отлагането на достъпа до социалните медии.

Освен съвети за родителите насоките съдържат и препоръки за максималното време пред екрана според възрастта. За деца под 2-годишна възраст използването на телефони и таблети не се препоръчва. За младежите на 12 и повече години препоръчителното ограничение е до три часа дневно пред екрана.

Автор: Апостол Апостолов