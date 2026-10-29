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Израелската ЦИК отхвърли твърденията на Нетаняху за „откраднат вот“

Израелската ЦИК отхвърли твърденията на Нетаняху за „откраднат вот“
АП/БТА

Директорът на комисията Деан Ливне обяви пред обществената телевизия „Кан“, че липсват каквито и да е индикации арабските формации да са постигнали своя електорален успех чрез незаконни методи

След приключилия изключително оспорван парламентарен вот в Израел, Централната избирателна комисия (ЦИК) отхвърли обвиненията за системни изборни измами, насочени срещу представителите на арабското малцинство. Според официалните власти няма абсолютно никакви доказателства, че арабските гласоподаватели са „откраднали“ вота, както твърдят от лагера на досегашния премиер Бенямин Нетаняху.

Директорът на комисията Деан Ливне обяви пред обществената телевизия „Кан“, че липсват каквито и да е индикации арабските формации да са постигнали своя електорален успех чрез незаконни методи. Тези заключения бяха подкрепени и от висш полицейски служител, който пред вестник „Хаарец“ определи нападателната реторика като чиста пропаганда без фактическо покритие, допълвайки, че сигналите за нередности всъщност са били по-малко в сравнение с предходни избори.

Напрежението е породено от факта, че след вота страната изпадна в пълна патова ситуация. Нито блокът на Бенямин Нетаняху, нито този на основния му опозиционен съперник Гади Айзенкот успяват да достигнат заветното мнозинство от 61 места в 120-членния Кнесет. В същото време арабските партии отбелязаха рекорден ръст и почти удвоиха присъствието си спрямо 2022 г., печелейки 19 депутатски мандата, което ги превърна в ключов фактор за съставянето на бъдещо правителство.

Именно тази нова политическа конфигурация провокира острата реакция на дясната партия „Ликуд“. Оттам побързаха да лансират наратива, че изборите са били „откраднати от арабските партии, които подкрепят тероризма и разрушаване на еврейската държава“. В опит да разпали допълнителни съмнения, премиерът Нетаняху обвини и чужди държави в незаконно финансиране на арабския вот. Тези твърдения принудиха Катар официално да излезе с позиция, отричаща каквато и да е намеса, определяйки обвиненията като „абсурдни и опасни“.

На този фон израелският полицията запазва институционален подход. Комисар Даниел Леви увери, че всяка постъпила жалба ще премине през пълно и безпристрастно разследване, като органите на реда ще действат решително при най-малките съмнения за престъпление. Председателят на ЦИК и заместник-председател на Върховния съд Ноам Золберг пък разпореди на службата за вътрешна сигурност Шин Бет да провери твърденията за чуждестранна намеса, за да се гарантира пълното обществено доверие в демократичния процес.

В опита за успокояване на общественото напрежение се включи и президентът Ицхак Херцог, който апелира политическите лидери да не клеймят израелските араби заради техния вот. В официално изявление държавният глава подчерта балансирана позиция: „Обвиненията за нарушения трябва да бъдат разследвани“, но същевременно „трябва да избягваме да дискредитираме цяла общност, която е упражнила правото си на вот“. Опозицията от своя страна обвини Нетаняху, че провежда „грозна кампания за делегитимация“, за да блокира предаването на властта.

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