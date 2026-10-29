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Ахмед Ахмедов претърпя операция и остава извън игра до края на годината

Ахмед Ахмедов претърпя операция и остава извън игра до края на годината
БТА

Нападателят на Спартак Варна може да поднови тренировки в началото на новата година

Голмайсторът на Спартак Варна Ахмед Ахмедов претърпя операция за отстраняване на костно образование в областта на петата. След интервенцията нападателят ще премине през период на рехабилитация, преди да се завърне към тренировките.

Очакванията са Ахмедов да поднови занимания в началото на новата година. След завръщането си при „соколите“ от Япония той е записал осем мача, в които е отбелязал един гол.

Междувременно Спартак ще бъде без още двама футболисти за предстоящата среща с ЦСКА 1948.

Португалското крило Анхел Гомес отпада от групата заради контузия, а извън състава остава и дефанзивният полузащитник Едсон Силва, който играе във Варна като преотстъпен от Ботев Пловдив.

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