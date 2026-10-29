Петер Мадяр: ООН не е престъпна организация, за да бъде водена от Орбан

Обединените нации не са престъпна организация и не бива да бъдат ръководени от "мафиотски бос". Това заяви днес унгарският министър-председател Петер Мадяр, цитиран от агенция МТИ и БТА.

Острият коментар на унгарския премиер дойде в отговор на журналистическо запитване относно появилите се слухове, че Вашингтон обмисля да номинира бившия министър-председател на страната Виктор Орбан за следващ генерален секретар на световната организация. Изказването бе направено по време на официалната визита на Мадяр в Прага, където се проведе съвместно правителствено заседание между кабинетите на Чехия и Унгария.

На пресконференцията след двустранните разговори унгарският премиер подчерта, че въпреки че в момента никой няма за цел да закрива ООН, „един Орбан“ би бил перфектният старт за всеки, който си е поставил за задача да я унищожи.

Той допълни, че независимо от своите слабости и дефекти, ООН не е престъпна структура, поради което е недопустимо начело на нея да застане мафиот, чиито трима бивши висши държавни чиновници вече се намират зад решетките под арест.