Никола Цолов пред дебюта във Формула 1: Развълнуван съм за тази стъпка

Никола Цолов ще направи своя дебют в официална сесия от уикенд във Формула 1, след като получи шанс да кара за Рейсинг Булс в първата свободна тренировка в Мексико. Българският пилот благодари на отбора и изрази желание да се възползва максимално от възможността.

Цолов вече работи с екипа по време на тест в Имола през август. Сега той ще има възможност да натрупа още опит и да се запознае по-добре с автомобила и настоящите правила във Формула 1.

„Голямо благодаря на VCARB, че ми дадоха тази възможност в Мексико. След теста ми с отбора в Имола през август съм развълнуван да направя тази следваща стъпка, да надградя този опит и да науча повече за колата и настоящите правила“, заяви българинът.

„Ще се съсредоточа върху това да се възползвам максимално от сесията, да работя в тясно сътрудничество с отбора и да предоставя полезна обратна връзка“, добави Цолов.

Шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн определи участието на българина като важен момент в развитието му в програмата на Ред Бул за млади пилоти.

„След като вече работихме с Никола в Имола, очакваме с нетърпение да го видим да надгражда този опит в Мексико и обратната връзка, която може да ни предостави, за да ни помогне в подготовката за уикенда“, каза Пърмейн.