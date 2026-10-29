Магнитна буря се очаква на 31 октомври, показва прогнозата на NOAA

Слаба магнитна буря се очаква в събота, 31 октомври 2026 г. Това показва прогнозата на Центъра за прогнозиране на космическото време към американската Национална администрация за океаните и атмосферата (NOAA).

Според публикуваните данни Kp-индексът ще достигне стойност 5, което съответства на геомагнитна буря от категория G1 – най-ниската степен по скалата за магнитни бури.

В петък, 30 октомври, геомагнитната обстановка се очаква да остане спокойна, като прогнозираният Kp-индекс е 2.

В неделя, 1 ноември, активността ще отслабне до Kp 4, а в понеделник, 2 ноември, се очаква допълнително понижение до Kp 3.

Какво представляват магнитните бури?

Магнитните бури възникват при взаимодействието на слънчевия вятър с магнитното поле на Земята. При по-силна активност са възможни смущения в радиокомуникациите, сателитните системи и навигацията.

Kp-индексът измерва геомагнитната активност по скала от 0 до 9. Стойностите под 5 не се определят като магнитна буря, докато Kp 5 съответства на слаба буря.

От NOAA напомнят, че прогнозите могат да бъдат актуализирани в зависимост от слънчевата активност и условията в космическото пространство.