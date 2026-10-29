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158 млади учители в София получиха символичен "Ключ на знанието" и положиха клетва

158 млади учители в София получиха символичен "Ключ на знанието" и положиха клетва

Всички новоназначени преподаватели са на възраст до 29 години и ще работят в столични училища и детски градини

158 млади учители, които от тази учебна година преподават в училища и детски градини в София, бяха приветствани на тържествена церемония, организирана от Регионалното управление на образованието - София-град.

Всички преподаватели са на възраст до 29 години и са завършили успешно висшето си образование.

"Вие сте новата надежда за българското образование", заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Той подчерта, че учителската професия не се изчерпва с предаването на знания, а включва и откриването на силните страни на всяко дете.

"Имате привилегията да работите за бъдещето на България. От вашите усилия, ентусиазъм и всеотдайност зависи какво ще бъде то", обърна се министърът към младите преподаватели.

На церемонията присъства и кметът на София Васил Терзиев, който призова учителите да запазят смелостта и любопитството си.

"Да бъдеш учител е призвание. Тази професия изисква любов към децата и желание да даваш, а не да получаваш", заяви столичният кмет.

Всеки от младите преподаватели получи символичен "Ключ на знанието", към който беше прикрепен текстът на учителската клетва. Всички заедно положиха клетва да работят с любов и всеотдайност за децата.

Началникът на РУО - София-град д-р Елеонора Лилова отбеляза, че броят на новоназначените млади учители в столицата се увеличава всяка година.

В събитието участваха още представители на Министерството на образованието, Столичната община, синдикатите и училищните ръководства.

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