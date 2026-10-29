Пуснаха под домашен арест и с електронна гривна Никола Бургазлиев

След 14 месеца зад решетките, Никола Бургазлиев излиза от следствения арест. Окръжният съд в Бургас промени мярката за неотклонение на несебърлията, който е подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, отнела живота на Христина и ранила тежко сина ѝ Марти и още двама души.

Бургазлиев се прибира у дома под „домашен арест“, като движението му ще бъде контролирано с електронна гривна. Магистратите обаче му наложиха и пълна забрана да напуска пределите на България без изрично съдебно разрешение. Определението не е окончателно и може да бъде протестирано пред Апелативния съд в 7-дневен срок.

До съдебното решение се стигна след подадена жалба от страна на подсъдимия и неговите адвокати. Съдийският състав прие, че макар събраните доказателства все още да подкрепят обоснованото предположение за вината на несебърлията, вече няма реална законова необходимост той да бъде държан в килията.

При определянето на по-лекия режим магистратите взеха предвид чистото съдебно минало на Бургазлиев, силните му семейни връзки у нас, както и факта, че при предходен период под домашен арест той е бил напълно изряден. Според съда рискът от укриване остава, но електронното наблюдение е достатъчен гарант срещу подобен сценарий.

В мотивите си съдът изрично подчерта, че трагичните последици от пътния инцидент не могат да се използват като аргумент за налагане на предварително наказание чрез постоянен арест. Неговата съпричастност и евентуалната му присъда ще станат ясни едва след приключването на процеса по същество. Любопитен детайл е, че решението на тричленния състав не е взето с пълно единодушие - един от магистратите е подписал документа с особено мнение.