Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър
Габровци спечелиха с 3:0 и се изкачиха временно на четвърто място във Втора лига
Янтра постигна убедителна домакинска победа с 3:0 над Хебър в двубой от 14-ия кръг на Втора лига. И трите попадения в Габрово паднаха преди почивката, като Милчо Ангелов се отличи с два гола.
Тихомир Димитров даде аванс на домакините в 13-ата минута. Той засече центриране от корнер и с мощен удар с глава преодоля вратаря на гостите.
Осем минути по-късно Янтра удвои след нова ситуация при ъглов удар. Защитата на Хебър първоначално изчисти топката, но тя бързо се върна в наказателното поле, откъдето Милчо Ангелов се разписа с удар към долния ляв ъгъл.
В 27-ата минута нападателят отбеляза втория си гол, след като засече с глава центриране отдясно. Малко преди почивката габровци получиха и дузпа, но Петър Казаков уцели напречната греда, а при добавката вратарят Мартин Янков спря Айвън Ангелов.
През второто полувреме нови попадения не паднаха. С успеха Янтра временно се изкачи на четвърто място с 23 точки, докато Хебър е седми с 20.