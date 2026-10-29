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Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър
Facebook/ ОФК Янтра Габрово

Габровци спечелиха с 3:0 и се изкачиха временно на четвърто място във Втора лига

Янтра постигна убедителна домакинска победа с 3:0 над Хебър в двубой от 14-ия кръг на Втора лига. И трите попадения в Габрово паднаха преди почивката, като Милчо Ангелов се отличи с два гола.

Тихомир Димитров даде аванс на домакините в 13-ата минута. Той засече центриране от корнер и с мощен удар с глава преодоля вратаря на гостите.

Осем минути по-късно Янтра удвои след нова ситуация при ъглов удар. Защитата на Хебър първоначално изчисти топката, но тя бързо се върна в наказателното поле, откъдето Милчо Ангелов се разписа с удар към долния ляв ъгъл.

В 27-ата минута нападателят отбеляза втория си гол, след като засече с глава центриране отдясно. Малко преди почивката габровци получиха и дузпа, но Петър Казаков уцели напречната греда, а при добавката вратарят Мартин Янков спря Айвън Ангелов.

През второто полувреме нови попадения не паднаха. С успеха Янтра временно се изкачи на четвърто място с 23 точки, докато Хебър е седми с 20.

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