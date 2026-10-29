Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

Гърция осъжда категорично нападението с морски дрон срещу търговски кораб гръцка собственост край бреговете на България. Това се казва в изявление на Министерството на външните работи на Гърция, разпространено в платформата Х.

От ведомството подчертават, че подобни актове на агресия са напълно недопустими, тъй като застрашават живота на моряците и подкопават сигурността на глобалното корабоплаване. В позицията си гръцкото външно министерство акцентира върху ролята на страната като водеща морска сила, която неотклонно защитава международното право и правилата за безопасност в моретата. Атина изрази пълна солидарност с българската държава и настоя за строго търсене на отговорност от виновниците за атаката.

Инцидентът се случи вчера в българската изключителна икономическа зона в Черно море, където плаващият под флага на Либерия контейнеровоз Contship Jet потъна след удар от морски безпилотни апарати, припомня БТА. За щастие, всички 18 членове на екипажа бяха успешно евакуирани и транспортирани до пристанище Варна от плавателен съд на Българските военноморски сили.