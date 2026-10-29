Новини
Търси
Подкаст
Общество

Облаци, дъжд и застудяване през почивните дни, във вторник се очаква сняг и в ниските планини

Облаци, дъжд и застудяване през почивните дни, във вторник се очаква сняг и в ниските планини
Снимка: БТА

Температурите в страната ще се понижават постепенно, а според дългосрочните прогнози облачното и дъждовно време ще се задържи през по-голямата част от първата половина на ноември

Облачно време с валежи от дъжд се очаква в по-голямата част от България през следващото денонощие. Минималните температури ще бъдат между 6 и 12 градуса, а максималните - от 11 до 16 градуса. В София температурите ще се движат около 7 градуса сутринта и 11 градуса през деня.

Вятърът ще бъде почти тих, а в Източна България ще духа слаб до умерен северен вятър.

По Черноморието също ще преобладава облачно време, като валежи се очакват предимно по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад, а дневните температури ще достигнат 14-15 градуса.

В планините на много места ще вали дъжд, а над 2000 метра валежите ще бъдат от сняг. Температурите по високите части ще останат отрицателни. Ще духа слаб до умерен северен и североизточен вятър, който във високите части ще промени посоката си от юг-югозапад.

В Европа предимно слънчево ще бъде в западните и части от централните райони, както и в североизточните части на Пиренейския полуостров и Скандинавия. Дъжд се очаква на Британските острови, а в Италия ще има валежи, придружени на места от гръмотевици.

В голяма част от Балканите също се очакват валежи, като в южните райони те ще бъдат придружени от гръмотевична дейност. Температурите на полуострова ще се понижават.

През почивните дни в България се очаква допълнително, макар и слабо, понижение на температурите. На много места ще вали дъжд, а над 1600 метра - сняг. Вятърът ще бъде умерен от югоизток.

В понеделник температурите временно ще се повишат слабо, но облачното време и валежите ще се запазят. На места се очакват значителни количества дъжд. Впоследствие със силен и умерен североизточен вятър ще нахлуе по-студен въздух.

Във вторник застудяването ще доведе до преминаване на дъжда в сняг и в по-ниските планински райони.

В сряда понижението на температурите ще продължи. Валежите в Западна България постепенно ще спират, докато в източните части на страната ще продължи да вали.

Според дългосрочните прогнози през по-голямата част от първата половина на ноември времето ще остане облачно и дъждовно. Повече слънчеви часове се очакват около 5 ноември и в периода между 13 и 15 ноември.

Още по темата

Времето през ноември: От минус 7 до 25 градуса

Времето през ноември: От минус 7 до 25 градуса

Дъждовен четвъртък, застудяване през уикенда: Очаква се и сняг в планините

Дъждовен четвъртък, застудяване през уикенда: Очаква се и сняг в планините

Проф. Рачев: Студ, дъжд и мрачно време през седмицата, сняг по високите части на планините

Проф. Рачев: Студ, дъжд и мрачно време през седмицата, сняг по високите части на планините

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Разминаване при машинното гласуване: В 14 секции са отчетени по-малко гласове от подписите

Разминаване при машинното гласуване: В 14 секции са отчетени по-малко гласове от подписите

158 млади учители в София получиха символичен "Ключ на знанието" и положиха клетва

158 млади учители в София получиха символичен "Ключ на знанието" и положиха клетва

Водещи

Най-важното от България на 29.10.2026 г.

Най-важното от България на 29.10.2026 г.

  • Току-що
Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

  • Преди 7 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който една секунда мълчание спасява целия разговор

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който една секунда мълчание спасява целия разговор

  • Преди 18 минути
Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

  • Преди 21 минути
Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

  • Преди 22 минути
Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

  • Преди 24 минути
Най-важното от света на 29.10.2026 г.

Най-важното от света на 29.10.2026 г.

  • Преди 39 минути
Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

  • Преди 43 минути
Илияна Йотова: "Боташ" тепърва ще бъде полезен на България

Илияна Йотова: "Боташ" тепърва ще бъде полезен на България

  • Преди 48 минути
Гюров: Няма тайни договорки с партии, като президент ще бъда коректив на властта

Гюров: Няма тайни договорки с партии, като президент ще бъда коректив на властта

  • Преди 55 минути
Гюров към Йотова за Северна Македония: Кога сме искрени за френското предложение?

Гюров към Йотова за Северна Македония: Кога сме искрени за френското предложение?

  • Преди 1 час
ЕС обсъжда възможността Канада да стане първият асоцииран член на съюза

ЕС обсъжда възможността Канада да стане първият асоцииран член на съюза

  • Преди 1 час
Илияна Йотова: Имаме нужда от истинско споразумение за мир

Илияна Йотова: Имаме нужда от истинско споразумение за мир

  • Преди 1 час
Гюров и Йотова в остър спор за Украйна и "Боташ": Размениха обвинения за поетите ангажименти

Гюров и Йотова в остър спор за Украйна и "Боташ": Размениха обвинения за поетите ангажименти

  • Преди 1 час
Облаци, дъжд и застудяване през почивните дни, във вторник се очаква сняг и в ниските планини

Облаци, дъжд и застудяване през почивните дни, във вторник се очаква сняг и в ниските планини

  • Преди 1 час