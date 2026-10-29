Облаци, дъжд и застудяване през почивните дни, във вторник се очаква сняг и в ниските планини

Облачно време с валежи от дъжд се очаква в по-голямата част от България през следващото денонощие. Минималните температури ще бъдат между 6 и 12 градуса, а максималните - от 11 до 16 градуса. В София температурите ще се движат около 7 градуса сутринта и 11 градуса през деня.

Вятърът ще бъде почти тих, а в Източна България ще духа слаб до умерен северен вятър.

По Черноморието също ще преобладава облачно време, като валежи се очакват предимно по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад, а дневните температури ще достигнат 14-15 градуса.

В планините на много места ще вали дъжд, а над 2000 метра валежите ще бъдат от сняг. Температурите по високите части ще останат отрицателни. Ще духа слаб до умерен северен и североизточен вятър, който във високите части ще промени посоката си от юг-югозапад.

В Европа предимно слънчево ще бъде в западните и части от централните райони, както и в североизточните части на Пиренейския полуостров и Скандинавия. Дъжд се очаква на Британските острови, а в Италия ще има валежи, придружени на места от гръмотевици.

В голяма част от Балканите също се очакват валежи, като в южните райони те ще бъдат придружени от гръмотевична дейност. Температурите на полуострова ще се понижават.

През почивните дни в България се очаква допълнително, макар и слабо, понижение на температурите. На много места ще вали дъжд, а над 1600 метра - сняг. Вятърът ще бъде умерен от югоизток.

В понеделник температурите временно ще се повишат слабо, но облачното време и валежите ще се запазят. На места се очакват значителни количества дъжд. Впоследствие със силен и умерен североизточен вятър ще нахлуе по-студен въздух.

Във вторник застудяването ще доведе до преминаване на дъжда в сняг и в по-ниските планински райони.

В сряда понижението на температурите ще продължи. Валежите в Западна България постепенно ще спират, докато в източните части на страната ще продължи да вали.

Според дългосрочните прогнози през по-голямата част от първата половина на ноември времето ще остане облачно и дъждовно. Повече слънчеви часове се очакват около 5 ноември и в периода между 13 и 15 ноември.