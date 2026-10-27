Проф. Рачев: Студ, дъжд и мрачно време през седмицата, сняг по високите части на планините

По-хладно, дъждовно и предимно облачно време ни очаква през тази седмица. Температурите ще се понижат, а във високите части на планините ще завали сняг. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

„Петъчната прогноза, която беше слънчева и топла, оттече в канала заедно с избирателната активност. Тази седмица ще бъде по-хладна, дори студена, ще бъде дъждовна и мрачна“, коментира той.

Дъжд в голяма част от страната, сняг в планините

Според климатолога облачното и дъждовно време ще обхване редица райони на България.

Във Варна се очакват облаци и валежи, докато в Пловдив температурите ще достигнат около 17 градуса.

Дъждове се прогнозират и в районите на Русе и Плевен.

В планините условията ще бъдат по-зимни, като на Черни връх се очаква натрупване на снежна покривка.

Какво ще бъде времето на 1 ноември?

За Деня на народните будители, 1 ноември, проф. Рачев прогнозира предимно облачно и мрачно време, но без валежи.

Температурите ще останат в обичайните за сезона граници.

Ново застудяване през следващата седмица

Според прогнозата на климатолога от началото на следващата седмица ще започне постепенно понижение на температурите.

Очаква се застудяването да бъде плавно, като във високите части на планините ще има условия за снеговалежи.

Въпреки по-ниските температури и валежите през следващите дни, засега не се очертава трайна зимна обстановка в равнинните райони на страната.