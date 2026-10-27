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Личните лекари все още чакат доставки на противогрипните ваксини

Личните лекари все още чакат доставки на противогрипните ваксини

Забавянето е сериозно

Първите 150 000 дози инжекционни противогрипни ваксини вече са пристигнали в България, но все още не са достигнали до кабинетите на общопрактикуващите лекари. Доставките се осъществяват със значително закъснение спрямо обичайния период за имунизация, а специалисти предупреждават, че подобна ситуация не е имало от 2008 г. насам.

Към момента личните лекари не разполагат с инжекционни ваксини нито за деца, нито за възрастни. Единствените противогрипни ваксини, чието поставяне вече е започнало, са неинжекционните препарати, предназначени за деца до 7-годишна възраст.

Очаква се пристигналите количества да бъдат разпределени по националните програми за ваксинация.

Късно ли е за противогрипна ваксина през ноември?

Въпреки забавянето епидемиолозите уверяват, че все още има достатъчно време за изграждане на имунна защита преди активното разпространение на грипа.

„В момента, в който ваксините бъдат налични при личните лекари, пациентите могат да бъдат ваксинирани. Не е късно, не трябва да се притесняват хората, че това се случва през ноември. Разбира се, щеше да е по-добре, ако още от октомври имахме тази организация“, обясни в ефира на БНТ доц. Христиана Бацелова, епидемиолог от УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.

Специалистът припомни, че след поставянето на ваксината са необходими приблизително 14 дни, за да може организмът да изгради имунна защита.

Затова имунизацията през ноември остава подходяща възможност за предпазване от сезонния грип.

Най-сериозното забавяне от близо две десетилетия

По думите на доц. Бацелова България не се е сблъсквала с подобен проблем при доставките на противогрипни ваксини от 2008 г.

Тя допусна, че причината може да е свързана с производствени затруднения, но подчерта, че това не обяснява защо недостигът е толкова сериозен именно у нас.

„Явно е имало някакви производствени проблеми, но това не оправдава факта, че само в България има такива сериозни затруднения с липсата на ваксини, за разлика от Румъния, Гърция и други държави членки на Европейския съюз“, коментира епидемиологът.

Според нея е необходимо да бъдат изяснени причините за забавянето и да се предприемат мерки, които да предотвратят повторение на ситуацията през следващите грипни сезони.

Проблем и за хората извън безплатните програми

Допълнително затруднение създава липсата на инжекционни противогрипни ваксини на свободния пазар.

Това засяга хората, които желаят да се имунизират, но не попадат в обхвата на националните програми за безплатна ваксинация.

„В момента ще има ваксини по програмата, но така или иначе няма ваксини на свободния пазар. А това са изключително много хора, които искат да се ваксинират, но не влизат в безплатната програма“, посочи доц. Бацелова.

Тя подчерта, че навременното осигуряване на ваксини е от ключово значение за ефективната профилактика на сезонния грип.

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