Еди Рама отказа да подаде оставка въпреки протестите в Албания

Албанският премиер Еди Рама изключи възможността да подаде оставка въпреки протестите в Тирана през последните седмици. В интервю за гръцкия вестник "Катимерини" той заяви, че смяната на правителството трябва да става чрез избори, а не чрез насилие, предаде АТА.

"Всеки е свободен да поиска моята оставка; това е част от демокрацията. Но никой няма право да я налага чрез насилие", заяви Рама.

Албанският министър-председател призна, че недоволството на младите хора от състоянието на образованието, корупцията и повишаващите се разходи за живот е основателно и изисква конкретни действия от властите. Същевременно той направи разграничение между студентите, които настояват за по-добри перспективи, и групите, прибягващи до насилие по време на демонстрациите.

Рама обвини част от протестиращите, че използват насилствени действия като средство за политически натиск, и посочи, че някои от участниците с качулки имат връзки с движението "Антифа".

В отговор на въпрос за исканията на демонстрантите за по-добро образование, по-ефективна борба с корупцията и по-ниски разходи за живот премиерът заяви, че не смята постигнатото от правителството за съвършено.

"Никога не съм твърдял, че всичко в Албания е перфектно и не очаквам младите хора да са доволни от постигнатото досега. Техните опасения относно образованието, разходите за живот и липсата на реални възможности са основателни и трябва да бъдат разгледани с конкретни решения."

Той съобщи, че предстоящият бюджет за 2027 г. ще включва допълнителни мерки в подкрепа на семействата, обществените услуги и студентите. Рама допълни, че е поканил представители на студентите и преподавателите за открит диалог и е готов да разгледа предложенията им, включително тези на най-острите критици на управлението.

Премиерът подчерта, че борбата с корупцията е отговорност на правосъдните институции, а не на протестиращите, които прибягват до насилие.

"Борбата с корупцията е отговорност на правосъдните институции. Това не е ролята на онези, които прибягват до насилие, докато твърдят, че представляват цяло поколение."

По отношение на възможността да се оттегли от поста си Рама беше категоричен, че няма подобни намерения. Той се позова на получения от управляващите мандат на изборите през миналата година и заяви, че възнамерява да го изпълни.

"Не. В една демокрация правителствата се сменят чрез избори, а не чрез хвърляне на коктейли Молотов. Албанският народ ни даде ясен мандат миналата година и аз възнамерявам да го спазвам."

Албанският премиер отново обвини част от демонстрантите, че се опитват да постигнат политическите си цели чрез насилие, като посочи хвърлянето на коктейли Молотов, нападенията срещу обществени сгради и повреждането на частна собственост.

В заключение Рама заяви, че ще продължи да изпълнява задълженията си, да изслушва гражданските искания и да работи за присъединяването на Албания към Европейския съюз.

"Мое задължение е да изслушвам основателните оплаквания, да защитавам правата на гражданите и да продължа да работя за присъединяването на Албания към Европейския съюз. Няма да се откажа от тази отговорност само защото малцинство смята, че подпалването на страната е най-бързият път към властта."