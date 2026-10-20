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Еди Рама обвини външни фактори в "хибридна война" зад безредиците в Албания

Еди Рама обвини външни фактори в "хибридна война" зад безредиците в Албания
Снимка: AP/БТА

Албанският премиер твърди, че насилието цели да забави развитието на страната и евроинтеграцията ѝ, докато студентските протести срещу корупцията и условията в университетите продължават да разтърсват Тирана

Албанският министър-председател Еди Рама обвини чуждестранни фактори, че подклаждат насилието по време на продължаващите вече седмица сблъсъци в Тирана, като определи случващото се като "хибридна война". Изявлението му идва преди планиран марш на университетски преподаватели в подкрепа на протестиращите студенти, съобщи Франс прес.

След няколко месеца предимно мирни демонстрации срещу проект за туристически комплекс, свързан със семейството на бившия американски президент Доналд Тръмп, от миналия вторник в албанската столица се стига до ежедневни сблъсъци между протестиращи и полиция. Студентското движение е насочено срещу лошите условия на обучение и корупцията, като участниците настояват и за оставката на Рама, който е на власт от 2013 г.

На среща с директори на столични гимназии тази сутрин премиерът заяви, че насилието се възползва от реалното обществено недоволство заради високите разходи за живот, цените на жилищата и несигурните перспективи пред младите хора.

"Това насилие е дирижирано от ръце, обучени за тази цел, и се подклажда отвън от чуждестранни фактори - реалност, която се превръща в основна тема в цяла Европа", е заявил Рама според съобщение на кабинета му.

По думите на премиера намесата цели да попречи на развитието на страната и на напредъка ѝ към Европейския съюз. Той определи самите протести като "напълно легитимни", но заяви, че според него определени групи се опитват да ги използват за други цели.

Рама съобщи също, че правителството обмисля мерки срещу непълнолетните участници в сблъсъците. Сред обсъжданите предложения са намаляване на възрастта за наказателна отговорност, която в момента е 18 години, и забрана за използване на социални мрежи от деца под 16 години.

През последните дни са нанесени сериозни щети на сгради на министерства, съдилища, банки и търговски обекти, а около 300 души са ранени, близо две трети от които полицаи, съобщи вчера Министерството на вътрешните работи.

На фона на ескалацията университетски преподаватели също се присъединяват към движението. Техният синдикат призова за "марш на солидарността", насочен срещу полицейското насилие. Няколкостотин преподаватели вече са подписали петиция с призив за "край на насилието срещу студентите".

Вчера Рама обяви бонус от 2500 евро за всеки полицай, изпратен на първа линия. Днес той защити действията на силите на реда, заявявайки, че "полицията заслужава уважението и подкрепата на всички".

Премиерът отхвърли твърденията за прекомерна употреба на сила и заяви, че "няма абсолютно никакво непропорционално използване на сила" и че "полицията показва примерна сдържаност", съобщава Франс прес.

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