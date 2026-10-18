Еди Рама: Протестите са заплаха за напредъка на Албания към ЕС

Албанският премиер Еди Рама отхвърли призивите за оставка на фона на разрастващите се протести, заявявайки, че те представляват заплаха не за неговото правителство, а за напредъка на Албания към членство в Европейския съюз. Информацията предава Ройтерс.

Студентските демонстрации, породени от недоволство срещу корупцията, липсата на работни места и ниските стандарти в образованието, обхванаха центъра на Тирана и се разпространиха в други градове.

Демонстрантите, настояващи за оставката на Рама, подпалиха правителствени сгради и банки, като замеряха полицията с павета. В отговор силите на реда използваха сълзотворен газ, водни оръдия и гумени куршуми.

Размириците следват месеци на мирни протести срещу луксозен крайбрежен проект, подкрепян от зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. Те изправят пред най-сериозното предизвикателство Рама, който управлява от 2013 г. и спечели четвърти мандат миналата година.

„Предизвикателството не е към мен или правителството, а към мисията и нашия път. Албанците трябва ясно да решат: това ли искат, или искат ЕС?“, заяви Рама в обръщение във Facebook, докато пред офиса му багери разчистваха щетите преди очаквания нов кръг от протести.

Въпреки корупционните скандали, Рама твърди, че правителството му се бори с престъпността по безпрецедентен начин. Заедно с Черна гора, Албания води преговорите на Балканите с цел присъединяване към ЕС до 2030 г.

Премиерът обвини чуждестранни интереси за организирането на протестите и за направен опит за атака с дрон срещу офиса му. „Това е чужда намеса“, категоричен бе той. Според полицията, 388 души са с повдигнати обвинения, а десетки полицаи и протестиращи са ранени.