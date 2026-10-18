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Еди Рама: Протестите са заплаха за напредъка на Албания към ЕС

Еди Рама: Протестите са заплаха за напредъка на Албания към ЕС
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Студентските демонстрации, породени от недоволство срещу корупцията, липсата на работни места и ниските стандарти в образованието, обхванаха центъра на Тирана и се разпространиха в други градове

Албанският премиер Еди Рама отхвърли призивите за оставка на фона на разрастващите се протести, заявявайки, че те представляват заплаха не за неговото правителство, а за напредъка на Албания към членство в Европейския съюз. Информацията предава Ройтерс.

Студентските демонстрации, породени от недоволство срещу корупцията, липсата на работни места и ниските стандарти в образованието, обхванаха центъра на Тирана и се разпространиха в други градове.

Демонстрантите, настояващи за оставката на Рама, подпалиха правителствени сгради и банки, като замеряха полицията с павета. В отговор силите на реда използваха сълзотворен газ, водни оръдия и гумени куршуми.

Размириците следват месеци на мирни протести срещу луксозен крайбрежен проект, подкрепян от зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. Те изправят пред най-сериозното предизвикателство Рама, който управлява от 2013 г. и спечели четвърти мандат миналата година.

„Предизвикателството не е към мен или правителството, а към мисията и нашия път. Албанците трябва ясно да решат: това ли искат, или искат ЕС?“, заяви Рама в обръщение във Facebook, докато пред офиса му багери разчистваха щетите преди очаквания нов кръг от протести.

Въпреки корупционните скандали, Рама твърди, че правителството му се бори с престъпността по безпрецедентен начин. Заедно с Черна гора, Албания води преговорите на Балканите с цел присъединяване към ЕС до 2030 г.

Премиерът обвини чуждестранни интереси за организирането на протестите и за направен опит за атака с дрон срещу офиса му. „Това е чужда намеса“, категоричен бе той. Според полицията, 388 души са с повдигнати обвинения, а десетки полицаи и протестиращи са ранени.

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