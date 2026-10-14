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Еди Рама: Затварянето на глава 20 е важна стъпка по европейския път на Албания

Еди Рама: Затварянето на глава 20 е важна стъпка по европейския път на Албания
AP/БТА

Премиерът изтъкна, че истинският прогрес не се изразява просто в суха статистика на затворените преговорни секции, а в реалното изпълнение на структурните реформи, модернизирането на държавните институции и видимите ползи от интеграциятa

Тирана отбеляза нов успех по пътя си към европейска интеграция, след като официално приключи работата по глава 20 „Предприятия и индустриални политики“ от преговорния процес за присъединяване към общността. Новината бе съобщена от Албанското радио и телевизия.

По време на провелата се в Люксембург междуправителствена конференция Албания – ЕС, министър-председателят Еди Рама определи това събитие като ключов момент за страната. Премиерът изтъкна, че истинският прогрес не се изразява просто в суха статистика на затворените преговорни секции, а в реалното изпълнение на структурните реформи, модернизирането на държавните институции и видимите ползи от интеграциятa.

Рама припомни, че страната му демонстрира сериозна динамика през последния период. „Като продължение на много положителната оценка от Междинния доклад за оценка на критериите (IBAR) през май 2026 г. за междинните точки, глава 20 е четвъртата преговорна глава, която се затваря временно в рамките на месеци“, каза той.

Това постижение надгражда сериозния тласък от миналото лято. През юли Тирана успя да финализира преговорите по други три важни направления: глава 25 („Наука и научни изследвания“), глава 26 („Образование и култура“) и глава 30 („Външни отношения“). Към днешна дата балканската държава вече е отворила всички 33 преговорни глави.

В изявлението си албанският премиер увери, че правителството има амбицията да ускори темповете и да приключи възможно най-много теми в кратък срок. Той изказа официална благодарност за съдействието на ирландското председателство на Съвета на ЕС, на комисаря по разширяването Марта Кос, както и на всички страни членки.

Въпреки оптимизма, министър-председателят остава реалист за бъдещето предизвикателство, заявявайки, че „все още има дълъг път пред нас, но сме готови да се справим“.

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