Обилният снеговалеж във Враца ще отложи за втори път мача от 16-ия кръг на Първа лига между местния Ботев и Лудогорец, научи ТАРАЛЕЖ.

Двубоят трябваше да се играе в събота от 15:15 часа на стадион "Христо Ботев", но беше пренасрочена с 24 часа.

Обстановката в града остава изключително тежка и днес, което няма да позволи провеждането на двубоя.

"Във Враца снежната покривка достига над 50 см. За днешния ден е обявен оранжев код за снеговалежи, като се очаква валежите да продължат", съобщиха от местната Община.