Лудогорец изрази подкрепа за Левски и неговите фенове след нападенията преди и по време на двубоя с Олимпик Марсилия от Лига Европа на стадион “Велодром”. В официалната си позиция клубът пожела на пострадалите да се приберат благополучно в България.

От Лудогорец призоваха френските власти да разследват подробно инцидентите и да потърсят отговорност от извършителите. Клубът подчерта, че безопасността на публиката е обща отговорност на клубовете, футболните институции и властите.

“Необходими са действия, за да може всеки фен да подкрепя отбора си спокойно, независимо къде се играе мачът”, заявиха от Лудогорец.

Левски вече сезира УЕФА и поиска разследване както на нападенията, така и на организацията по сигурността около срещата. В края на позицията си разградчани пожелаха успех на “сините” в оставащите мачове от основната фаза на Лига Европа.