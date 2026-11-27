Служителите и гражданите в сградата на община Варна бяха спешно евакуирани тази сутрин след сигнал за поставено взривно устройство. Обаждането е получено непосредствено преди насрочения за днес брифинг на кмета Благомир Коцев.

В четвъртък Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), с което отстрани предсрочно Коцев от длъжност. Това позволява той да остане на поста си до окончателното приключване на съдебния спор.

След днешния сигнал на място веднага са изпратени екипи на полицията и пожарната. Районът около кметството е отцепен, а специализирани органи извършват обстойна проверка на сградата за съмнителни пакети. Работата на администрацията е временно преустановена.

Очаква се по-късно от МВР да дадат официална информация по случая и да стане ясно кога общината ще възобнови приема на граждани, обобщи Нова телевизия.

Съобщение за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора е подаден на електронната поща на Окръжната прокуратура, съобщиха от Окръжния съд. Заради сигнала всички служители, които работят в сградата са преустановили дейността си. Съдебната палата ще остане затворена до завършване на проверка от полицията, съобщи БТА.

Насрочените дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани.

И Окръжения съд в Сливен спря работа заради сигнал за взривно устройство. Служители и посетители са изведени. Сградата бе претърсена от полицията. Работата на съда ще бъде подновена в 11:00 часа.