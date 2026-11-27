В момента няма трайно решение на проблема с „Топлофикация“, а вместо това той се задълбочава, заявитази сутрин омбудсманът Велислава Делчева пред БНТ.

Тя добави, че темата и проблемите с „Топлофикация“ не са от тази година.

По думите й жалбите продължават, като доста от тях са свързани със спирането на парното от страна на „Топлофикация“, без на сайта на дружеството да е обявен ремонт.

"Така хората няма да могат да получат компенсация", обясни тя.

„Проблемът е назрял дотолкова, че трябва да се вземе кардинално решение за бъдещето на „Топлофикация“, заяви Делчева.