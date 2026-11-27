Олимпик Марсилия излезе с официална позиция след нападенията над привърженици на Левски около срещата на “Велодром”. Домакините категорично осъдиха насилието и съобщиха, че са започнали подробен анализ на случилото се.

От Марсилия заявиха, че работят в тясно сътрудничество с полицията и са на разположение на компетентните органи, за да бъдат изяснени обстоятелствата около инцидентите.

“Безопасността на всички зрители остава абсолютен приоритет”, подчертаха от клуба.

Левски вече сезира УЕФА за нападенията срещу свои привърженици както в часовете преди мача, така и на стадиона. “Сините” настояват за пълно разследване на проявите на насилие и на организацията по сигурността, както и за установяване на отговорните.