Привържениците на Левски ще останат на стадион “Велодром” близо два часа след последния съдийски сигнал на мача с Олимпик Марсилия от Лига Европа.. “Сините” загубиха с 0:1 в петия кръг от основната фаза на турнира.

Мярката идва след нападения срещу български запалянковци в Марсилия. Според изданието сред атакуваните са и представители на ръководството на Левски, а няколко българи са пострадали сериозно.

Дубълът на Левски, който по-рано през деня изигра контрола с юношите на Олимпик Марсилия, беше изпратен към летището още преди края на двубоя между представителните отбори.