Над 350 полета в САЩ са били отменени днес заради лошото време, предава BBC.

Периодът в момента е изключително натоварен заради Деня на благодарността.

Други около 700 полета били реализирани са със закъснение, съобщи FlightAware.

Над 80 милиона американци се очаква да пътуват през празничната седмица.

Междувременно Националната метеорологична служба предупреди за бури по двете крайбрежия, придружени от проливни дъждове, силни ветрове и риск от наводнения.

В Ню Джърси властите обявиха извънредно положение заради очакваните тежки метеорологични условия.

В Ню Йорк традиционният парад за Деня на благодарността бе отложен за събота.

По западното крайбрежие също се очакват поредица от тихоокеански бури, които ще донесат дъжд, снеговалежи в планините и силни ветрове.

В Калифорния има опасност от крайбрежни наводнения заради високите приливи.

Всряда Федералната авиационна администрация временно спря всички полети към международното летище в Маями, след като самолет на FedEx излезе извън пистата при кацане.

Няма пострадали, а причините за инцидента се разследват.

От компанията потвърдиха, че екипажът е невредим. Заради инцидента повечето писти на летището бяха временно затворени, което доведе до допълнителни закъснения, информира BG on air.

Според Американската автомобилна асоциация около 81,5 милиона американци ще пътуват на поне 80 километра от дома си в рамките на седемдневния празничен период.