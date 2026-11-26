САЩ ще отложат за следващата година обявяването на решенията си за бъдещето на американското военно присъствие в Европа. Това съобщиха дипломати в Брюксел, цитирани от Франс прес.

Американският заместник-министър на отбраната Елбридж Колби по-рано посочи, че прегледът на разположението на американските сили трябва да бъде представен до 1 декември на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Въпреки предстоящата на 2 декември среща на външните министри на НАТО в Брюксел, Вашингтон не планира да обяви решенията си тогава.

Забавянето предизвиква безпокойство сред европейските съюзници, които се опасяват от сериозно намаляване на американското военно присъствие и отслабване на възпиращия потенциал на НАТО срещу Русия.

От Вашингтон обаче нееднократно са заявявали, че САЩ ще запазят ангажимента си към сигурността на Европа. Прегледът на военното присъствие започна на 28 юли и обхваща както разположението на американските сили, така и използването на военните бази в Европа.

Допълнително напрежение възникна заради отказа на някои европейски държави да предоставят свои военни бази на американските въоръжени сили по време на конфликта с Иран.