ЦСКА приема Трабзонспор играят при 0:0 в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Лига на конференциите. Двубоят е първи от евротурнирите на новооткрития "Българска армия".

Двубоят започна равностойно. В 9-ата минута Ноа Савиоло получи отляво и отправи удар, с който Фьодор Лапоухов се справи.

В 16-ата минута гол на Трабзонспор беше отменен. Лапоухов изби удар от средна дистанция. При добавката Пол Онуачу прати топката във вратата, но нигериецът беше в засада.

В 21-ата минута Бенжамен Бушуари проби през центъра и пусна отличен пас към Онуачу. Нигериецът отблизо отправи удар, но вратарят на ЦСКА спаси. След половин час игра Леандро Годой намери Жоел Цварц, който опита удар от малък ъгъл, но топката премина покрай вратата.

ЦСКА - Трабзонспор

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 17. Анжело Мартино, 32. Факундо Родригес

Треньор: Маркус Гиздол

Трабзонспор: 24. Андре Онана, 3. Батиста Менди, 8. Бенжамен Бушуари, 10. Мохамед Салах, 20. Вагнер Пина, 27. Чибуике Нвайву, 30. Пол Онуачу, 39. Дженк Йозкачар, 55. Сидни Лопес Кабрал, 57. Мелих Кабасакал, 70. Ноа Савиоло

Треньор: Томас Райс