Николай Попов, бащата на загиналата при тежка катастрофа 12-годишна Сияна, отправи остро послание към автотехническия експерт Станимир Карапетков. В своя публикация Попов заяви, че смъртта на дъщеря му не може да бъде разглеждана през призмата на икономически интереси и застрахователния бизнес.

"Ей, Карапетков, детето ми не е застрахователен пазар, разбра ли?! Смъртта на Сияна не е бизнес, не е пазарен дял и не е въпрос на икономически интереси!", написа Попов.

Реакцията му е насочена срещу изказвания на Карапетков за преразпределението на застрахователния пазар. В публикацията си бащата противопоставя тези теми на личната трагедия, която преживява след загубата на детето си.

"Докато ти говориш за преразпределение на застрахователния пазар, аз ходя на гроба на детето си!", заяви той.

Попов подчерта, че продължава да настоява за разкриване на истината и справедливост не само за Сияна, но и за останалите семейства, загубили близките си при пътни произшествия.

"Аз се боря за истината и справедливостта. За Сияна и за всички почернени семейства в България", написа той.

Припомняме, че 12-годишната Сияна загина при тежка катастрофа на 31 март 2025 г. на пътя между Телиш и Радомирци. Трагедията предизвика широк обществен отзвук и постави отново въпросите за безопасността на пътищата, отговорността на институциите и качеството на разследванията на тежки катастрофи.

Оттогава Николай Попов активно настоява за промени в системата и за по-голяма отговорност при установяването на причините за пътнотранспортните произшествия.

"Човешкият живот няма цена, а правосъдието не е търговско дружество! Запомни го!", завършва публикацията си бащата на Сияна.