Защо автотехнически експерти откриват нови следи от тежки катастрофи четири-пет дни след произшествието, въпреки че първоначалният полицейски оглед вече е приключил? Този въпрос постави ТАРАЛЕЖ по време на пресконференция с участието на автотехническия експерт Станимир Карапетков и други вещи лица.

В отговор инж. Ивайло Иванов обясни, че специалистите не определят сами кога да посетят местопроизшествието, а се явяват след покана от разследващите органи.

"Защо реално отиваме на петия ден? Причината е същата - защото точно тогава са ни извикали", заяви Иванов.

Той поясни, че при преглед на събраните материали експертите могат да установят пропуски в документирането на следи или съмнения, че определени обстоятелства не са били достатъчно добре изяснени.

В такива случаи вещите лица уведомяват разследващия, който решава дали е необходим допълнителен оглед.

"След като споделим с разследващия, той сам преценява дали да извърши този оглед и дори дали да ни покани на този оглед", обясни експертът.

Иванов подчерта, че при конкретния случай, за който беше попитан от ТАРАЛЕЖ, експертите са сигнализирали за необходимостта от допълнителни действия и впоследствие са били поканени на мястото.

"Ние споделихме на разследващия и бяхме поканени да посочваме находките, като ние не сме си позволили да ги фиксираме. Ние сме ги посочвали", заяви той.

По темата се включи и инж. Пламен Петров, който посочи, че допълнителни огледи могат да се извършват дори години след произшествието.

"Не пет дни - пет години след произшествието се е налагало да се извършва оглед на местопроизшествието", заяви Петров.

Той разказа за случаи, при които съдебен състав, адвокати, подсъдими и пострадали са посещавали местопроизшествието в рамките на съдебното производство, за да установят следи, които не са били описани при първоначалното разследване.

Според Петров посещението на мястото е задължителна част от отговорната работа на всеки автотехнически експерт.

"Не мога да седна да работя със съзнанието, че ще дам качествена експертиза, ако не съм посетил местопроизшествието", подчерта той.

Петров уточни, че експертите сравняват наличните следи с протоколите и снимките по делото, а при установяване на нови обстоятелства са длъжни да ги докладват.

Окончателното решение какви процесуални действия да бъдат предприети обаче принадлежи на разследващия орган или на съда.

Изказванията на двамата експерти бяха направени в отговор на въпросите на ТАРАЛЕЖ за практиката при повторните огледи и установяването на следи, които не са били документирани непосредствено след тежки пътнотранспортни произшествия.